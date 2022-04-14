Bebek’te görüntülenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muhabirlerin sorularını yanıtladı. Özel hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamaların yanı sıra iş hayatlarıyla ilgili de açıklamalardan bulunan çiftten Oğuzhan Koç, yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi. ‘Ben Hala Rüyada’ ve ‘Ev’ isimli albümleriyle müzik severlerin beğenisini kazanan Koç, yeni albüm hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek yeni albümüyle ilgili “Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak” dedi.