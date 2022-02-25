Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebinin Şükrü Özyıldız ile çektiği ‘Aşk Taktikleri’ adlı filmdeki sevişme sahneleri olarak gösterilmişti. İkilinin ayrılığı 1 ay sürdü ve 14 Şubat’ta çok özel bir evlilik teklifiyle çift yeniden barışma kararı aldı.

“As Bayrakları”

Oğuzhan Koç’tan bir süre sonra bu iddiaları yalanladığı bir paylaşım sosyal medya hesabından geldi. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın ‘Aşk Taktikleri’ adlı film hem ülkemizde hem de dünyada büyük başarı elde etti. Filmin başarısını Oğuzhan Koç’ta paylaşınca çift tekrardan gündem oldu. Filmde ki açık sahneleriyle gündem olan filmin, Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan şarkıcı, sevgilisi Demet Özdemir’i etiketleyerek “As bayrakları” notunu düştü. Demet Özdemir ise sevgilisine karşılık olarak “asarsam görürsün” yorumunu yaptı.