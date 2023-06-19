İstanbul’daki müzikseverlerle bir araya gelen Oğuzhan Koç, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, “Çok iyi ve enerjiğiz. Sevenlerimiz ile her yerde buluşmaya çalışıyoruz. Bütün memleketi gezeceğiz bu yaz. Ülkece zor zamanlardan geçtik. Birazcık neşelenmemiz gereken günlerdeyiz” dedi.

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan Koç, “Benim hayatta kalma biçimim bu. Elimde bir kağıt ve bir kalem var. Bazen şarkı, bazen film, bazen şiir yazıyorum. Ben bunun için varım bunu da yapmaya devam edeceğim. Bir çok yazdığım iş var. Şarkı olarak 300 tane vardır ama içinden 100 tane çıkardığım ve bekleyen şarkılar var. En güzelini her zaman kendime ayırıyorum” şeklinde konuştu.

Tatil planlarından bahseden şarkıcı “Yazın büyük bir bölümünü Çeşme’de geçireceğim. Arkadaşlarımızla çok tatlı bir tesisi kapattık ve evleri kiraladık. Hep birlikte üretelim, çalışalım, eğlenelim ve söyleyelim diye böyle bir şey planladık” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini sonlandıran Koç, muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise “Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz” yanıtını verdi.