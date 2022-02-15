Bir süre önce barışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden güzel haber geldi.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Sevgililer Günü’nde bomba bir haber geldi.

Koç, evinden alıp yemeğe götürdüğü sevgilisine evlilik teklif etti. Çok duygulanan Özdemir teklifi kabul etti.

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir’e biraz önce evlenme teklif etti.

Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyon’da ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine Demet Özdemir ‘EVET’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan ikili, yeniden bir araya gelmesini evlililk ile taçlandırmak için ilk adımı gerçekleştirmiş oldu.