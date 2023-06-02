İlişkileri ve düğünleri ile ünlüler dünyasında 2022 yılına damga vuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı

8 Mayıs’ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Koç, “Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” demişti.

“PR çalışması mı?”

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, önceki gece Suadiye’de Clup çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, “Beni evimin önünde çekemezsiniz. Beni arkamdan takip ediyorsunuz, görüyorum. Evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin. Sorularınızı cevaplamayacağım” sözleriyle basın mensuplarına tepki gösterdi.

“Oğuzhan Bey, Demet Hanım’la boşanma sebebi PR çalışması mı?” sorusuna ise Koç, “Arkadaşlar beni tanıyorsunuz.” “Allah aşkına söyleyin, bu soruyu size kim sorduruyor? Sizin sormayacağınızı biliyorum. Biz beceremedik, yürütemedik bu evliliği” yanıtını verdi.