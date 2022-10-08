Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile 29 Ağustos’ta nikah masasına oturan Demet Özdemir, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evlerine tadilat yaptırmalarıyla ilgili konuşan Özdemir, “Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. Gözümüz hiç arkada kalmadı. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız; ev ile ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum. Evimiz ile ilgileniyorum bu dönemde. Evlilik çok güzel gidiyor” dedi.

Önümüzdeki aylarda yapmak istedikleri tatil planları hakkında 30 yaşındaki ünlü oyuncu, “Oğuzhan’ın sahneleri oluyor. Zaten zar zor denk geliyoruz. Onun konserleri azalırsa tabii ki de bir kış tatili istiyoruz ama daha belirlediğimiz bir durum yok ama” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden aldığı kötü yorumlar ve sert eleştirileri kafasına taktığını belirten Demet Özdemir, “Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp, okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Biri ile davalık bir durum olmadım. Hiç yorum da yapmadım. Linçten beslenenler de var çünkü…” dedi.