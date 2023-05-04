Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Koç ile Özdemir yaptıkları ortak açıklamada “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık” demişti.

Birbirlerinden hiçbir talepleri olmayan Koç ve Özdemir, aralarında bazı kararlar da aldı. Bunlardan en ilginci ise sosyal medyayla ilgili olandı.

Sosyal medya kararı!

Dedikodulara göre; Instagram’dan birbirlerini takip edip halen de beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz hamlede bulunacak.

Özdemir ile Koç, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram’dan silecek; ancak takipleşmeye bir süre daha devam edecek.

Boşanma davasının tarihi belli oldu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in boşanma davasının görüleceği adliye ve tarih belli oldu. Boşanma davası, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada’daki Adalar Adliyesi‘nde görülecek.