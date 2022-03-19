2021’in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barışmış, güzel oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü’nde şarkıcının evlilik teklifine ‘Evet’ cevabını vermişti. Beyoğlu’nda objektiflere takılan çiftten Demet Özdemir, düğün tarihi ve fiyatıyla evlilik teklifinin önüne geçen tektaş yüzük hakkında konuştu.

“Düğün tarihiniz belli oldu mu? ‘Çeşme’de olacak’ şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?” sorusuna ünlü şarkıcı, “Henüz belli değil” karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanladı.

Oğuzhan Koç’un Sevgililer Günü’ndeki evlenme teklifi için aldığı yüzüğün sorulması üzerine 30 yaşındaki güzel, “Bakın saklıyorum, göremezsiniz. İyi geceler arkadaşlar” dedi ve kendilerini bekleyen araca bindi.