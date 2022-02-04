Bir yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı-oyuncu Oğuzhan Koç, Aralık’ta Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris dönüşünde büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmıştı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; çift büyük konuşmalarına rağmen barıştı. “Şarkıcı, O Ses Türkiye’deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta yakın dostu Ebru Gündeş ‘Araya girelim, sizi barıştıralım’ demişti.” diyen Üstündağ, “Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.” ifadelerini kullandı.

Üstündağ konuyla ilgili şöyle yazdı: “Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş! İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın ‘hüzünsüz neşe olmaz’ sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı. Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence…”