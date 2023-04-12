Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, önceki akşam başrolünde yer aldığı ‘Özür Dilerim’ isimli filmin galası için özel bir makyaj yaptırdı. Koç’un abartılı makyajı kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Galaya gri renkli takım elbisesiyle katılan 37 yaşındaki şarkıcı, altına düğünde giydiği ve çok konuşulan yüksek topuklu ayakkabıları giydi. Konuyla ilgili konuşan Koç, “Aynı ayakkabıyı da giyebilirim ayıp değil. Sosyal medyanın zehirlerisiniz siz. Ne olur azalarak bitin” dedi.

Son dönemde tarzıyla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Koç, kameralar karşısında parlamaması için yaptırdığı makyajın dozunu kaçırınca sosyal medyada alay konusu oldu. Yüzüne fazla fondöten sürülen şarkıcı için “Bir dahaki sefere rimel de sür” ve “Demet Özdemir’in malzemelerini çalıp makyaj yapmış” gibi yorumlarda bulunuldu.

Aynı zamanda geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği oyuncu Demet Özdemir ile evliliğinde sorunlar yaşamaya başladıkları ileri sürülen ünlü ismin galaya yalnız katılması dikkat çekti. Şimdilerde yeni projesi ‘Adım Farah’ta başrol oynayan güzel oyuncunun iş temposunun yoğunluğu nedeniyle galaya katılamadığı söylendi.