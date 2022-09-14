Bir önceki akşam nikah masasına oturan oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci’nin düğün törenine katılan isimlerden biri de Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftiydi. Geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan düğünleriyle dünyaevine giren ünlü çift, el ele objektiflere poz verirken bir yandan da muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hayatlarının en özel gününü yaşadıklarını dile getiren çift, “Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah ‘düğün bitti’ diye birbirimize hatırlatmada bulunduk” diyerek gülümsediler.

Kendi düğününde 17 bin 600 liralık ayakkabısının gündem olması hakkında da konuşan Oğuzhan Koç, “Günümüzde bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulmasında benim açımdan sorun yok. Çok güzel bir düğündü” açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcının gece için tercih ettiği ayakkabının, düğününde giydiğinin benzeri olması da gözlerden kaçmadı.

İlginizi çekebilir: