Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afet bölgesi için yardım çalışmalarına başlayan Demet Özdemir, doğum gününde herkesi yardıma davet etmişti. Sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlayan ünlü oyuncu, 100 bin TL’nin üzerinde bağış topladı.

“Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlar olur” sözleriyle, takipçilerine çağrıda bulunan Özdemir, bu hareketiyle takdir topladı.

Bugün 31 yaşına giren başarılı oyuncunun doğum gününde eşi Oğuzhan Koç duygu dolu bir mesaj yayınladı. Ünlü şarkıcı, “Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü… İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum.”

Oyuncu Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile afet bölgesine çalışma yapan maden işçilerine teşekkürlerini iletmişti. Demet Özdemir, “Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.