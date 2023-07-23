Demet Özdemir’le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç ayrılığın ardından müzik çalışmalarına yoğunlaştı. Ünlü şarkıcı hikâyeleri birbirine bağlı iki yeni şarkı “Yok mu?” ve “Yok”u dün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Oğuzhan Koç iki şarkıya aynı günde klipte çekti. Hürriyet’in haberine göre; Koç kliplerde Kübrasu Türkeri adlı dansçıyla kamera karşısına geçti. Kübrasu Türkeri’nin ünlü müzisyenin eski eşi Demet Özdemir’e benzerliği dikkat çekti. Kübrasu Türkeri’nin Özdemir’e benzemesi sosyal medyada adeta gündem oldu.