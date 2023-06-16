Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç, aktif olarak kullandığın Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak bir paylaşımına gelen “Oğuzhan Koç’un yeni tekerlekleri hayırlı olsun” yorumunu yapan hesabı ifşalayan ünlü isim, takipçisine adeta ateş püskürdü.

Habertürk’te yer alan habere göre; Şarkıcı, “Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim belli ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasında terlik tayt linki vererek yol bulmaya devam ediyorlar. Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak – köçek insanlara prim veren takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. Siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum fikirlerim, bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra. Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. Hepinize yerinizi haddinizi işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyordum. Demek ki benmişim o… Haydi bakalım” ifadelerini kullandı.

Koç’un, ifşaladığı hesabın sahibi ise şarkıcıya şu sözlerle yanıt verdi: “Öncelikle bu kadar üzüp sinirlendirdiysem özür dilerim ama kimsenin karşısında titremem. Bu zamana kadar sayfamdan kimseye bu şekilde hakaret etmediğim için bu beni dediği gibi onursuz biri de yapmıyor bence. İsmimi soyismimi kendim başka şekilde açıklamayı çok isterdim. Bu şekilde açıklandığı için de yine sizden özür diliyorum. Bana simit sat onurlu yaşa Çağla demiş. Ben eski öğretmenim, simit de satarım limon da tayt da. Bana ayakkabısından dolayı yaptığım bu mizah seviyesi yakışmıyorsa bir kadını geçin insana parazit, aşağılık, onuruz, işe yaramaz demek de kendisine hiç yakışmadı. Neyse en azından tahmin edilen, Gossip şu diye iddia edilen isimler çıkmadığım için de bir rahatladık bence, sevgiler.”