Magazinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile mayıs ayında Prag’ta nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 31 yaşında bir oğlu bulunan Seda Sayan’a işletmeci oğlu Oğulcan Engin’den veto geldi. Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’in oğlu olan Oğulcan Engin, annesine Çağlar Ökten konusunda veto koydu.

Oğulcan Engin’den Seda Sayan’a veto

Takvim’de yer alan habere göre; annesinin evliliğine karşı gelen Engin, Sayan’ın özel hayatıyla gündeme gelmesinden dolayı rahatsızlık duymaya başladı. Genç adam annesine, “Sessiz sedasız evlen” dedi ve nikaha katılmama kararı aldı.