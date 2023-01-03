Güzel oyuncu Miray Daner, Oğulcan Engin ile 2021 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Daner ve Engin, geçtiğimiz Ekim ayında gittikleri İtalya tatilinden döndükten sonra birlikte görülmeyince, ikili hakkında ‘Ayrıldılar mı?” sorusu akıllara geldi.. Eski futbolcu Oğulcan Engin ve başarılı oyuncu Miray Daner, kendileri hakkında çıkan “Yollarını ayırdılar mı?” iddialarına 2023 yılına beraber girerek son verdiler. Ayrıldıkları düşünülen çiftin mutlu ilişkisi kaldığı yerden devam ediyor.

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