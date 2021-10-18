Oğulcan Engin İle Yollarını Ayıran Ezgi Eyüboğlu’nun Yeni Aşkı Kim?

Ezgi Eyüboğlu, eski sevgilisi Oğulcan Engin’in oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamasından sonra sosyal medyada Engin ile birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmişti. Sürdürdükleri 1.5 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından, bu sıralar Eyüboğlu’nun yeni bir ilişkisi olduğu konuşuluyor.

Güzel oyuncunun iç mimar Kerim Çarmıklı ile bir mekanda görüntülenmesi ile birlikte Eyüboğlu’nun yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu.

Kerim Çarmıklı Kimdir?

Bulunduğu camiada tanınmış isimlerden biri olan iç mimar Kerim Çarmıklı, Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğullarıdır. Kerim Çarmıklı, psikolog Zeynep Selvi ile Çırağan’da evlenmişti. Fakat 2016 yılında dünya evine giren çift geçtiğimiz yıl boşandı.