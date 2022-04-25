Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le İstanbul’da evlenmek zorunda kalan Seda Sayan’ın nikah pozları gündemde. Seda Sayan’ın Prag’ta yapacağı nikah ertelenince nikah az katılımla Beşiktaş’ta gerçekleşti. Nikahta tüm gözler Oğulcan Engin’i aradı ama Engin orada yoktu. Seda Sayan’ın oğlu geçtiğimiz aylarda annesine bu konuda rest çekmişti.

“Yaş farkına takılanlara söylüyorum; biz takılmıyoruz onlar da takılmasın” diyen Seda Sayan’ın oğlu yaş farkına takılmış olacak ki annesini yalnız bıraktı. Daha önce annesine “Sessiz sedasız evlen” şartı koşan Engin nikahta bulunmayınca sosyal medyada düğün fotoğraflarını görenler “Oğulcan Engin nerede?” diye sordu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı nikah töreni sonrası bugün Sabahın Sultanı programında düğün yaptı.

“Seda’m hayırlı uğurlu olsun”

Oğlunun düğününe katılmayan Ökten’in Manisa’da yaşayan ailesi, video göndererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ökten’in babası gönderdiği videoda “Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin” derken Ökten’in annesi de “Seda’m hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri” dedi.

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gelemeyen Seda Sayan’ın annesi ise “Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum” şeklinde konuştu.