Öğrenci ve gençler… Gelecek kaygısı, “kendimi nasıl geliştireceğim?”, “yurt dışına çıkmak istiyorum ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum.” veya “sosyal etkinliklerde bulunmak istiyorum.” gibi birçok isteğinizin ve soru işaretlerinizin olduğunu biliyoruz. O yüzden bu yazıyı tam olarak sizin için yazdık.

İşte gençlere ve öğrencilere, ücretsiz veya düşük ücretli olarak birçok fırsat tanıyan 4 kurum…

1-TGS AKADEMİ

Başta gazeteciler ve medya ile ilgili alanlarda çalışan veya okuyanlar için çok faydalı eğitimler veren AB destekli bir dernek. Ancak illa ki medya alanında olmanız gerekmiyor. Online veya yüz yüze İngilizce eğitim imkanı, stüdyo kullanımı (Youtube, podcast gibi kayıtlar için kamera ve mikrofona erişebilirsiniz), WordPress, Web tasarımı ve kodlama gibi eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Tamamı ücretsizdir.

2-YOUTHART

Avrupa gençlik değişimi projeleriyle ön plana çıkmaktadır. Gençler için öncelikli hedefi; sosyo-kültürel, sanat, akademik, eğitim ve medya gibi alanlarda gelişim sağlamaktır. Özellikle ücretsiz veya uygun fiyata yurtdışına çıkmak isteyen öğrenciler için birçok imkan sunan bir kurumdur. Avrupa’da gönüllü gençlik programlarına ve eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin dikkatini çekecektir. Böylece, hem yurt dışı hayallerinizi gerçekleştirebilecek hem yeni insanlar tanıyarak yabancı dilinizi geliştirecek hem de gönüllü çalışma sonucu sertifika elde edebileceksiniz.

3- MONS AKADEMİ

Tamamı online ve sertifikalı eğitimlerden oluşmaktadır. Diksiyon eğitimi, sanat terapisi, robotik kodlama, yaşam koçluğu, ve profil tanıma gibi çeşitli alanlardan oluşan kaliteli eğitim fırsatları sunmaktadır. Online kurs eğitimleri ücrete tabiidir. MEB onaylı sertifika vermektedir. Anlaşmalı olduğu kurumlar ve üniversiteler dahilinde eğitim vermektedir.

4- İİENSTİTÜ

İş hayatına girmeden önce bu kurumdan alacağınız sertifikalı eğitimler CV için çok faydalı olacaktır. MEB onaylı bir kurum olan Enstitü’de; içerik yazarlığı, ingilizce eğitimi, kişisel gelişim, finans-muhasebe ve yazılım gibi alanlarda verdikleri eğitimlerden faydalanabilirsiniz. İsteğe göre özel ders de alabilirsiniz. Eğitimler ücretlidir ancak fiyatları gayet uygundur. Ayrıca, online eğitim verilmektedir.

Zine Akıncı

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