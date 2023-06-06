Mabel Matiz’in Mert Demir ile düet yaptığı ‘Antidepresan’ adlı şarkısı müzik listelerini alt üst etmiş ve aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu kişiler tarafından tekrar tekrar sahnelerde ve programlarda seslendirilmişti. Ünlü şarkıcının şarkısını seslendirenlerden biri olan Nihat Doğan ise yorumuyla haftalarda gündemde kalmıştı.

Önceki akşam gerçekleşen törende ödül vermek için sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprili anonsuyla herkesi güldürdü. Yılmaz, ‘Yılın Şarkısı’ ödülünün sahibi ‘Antidepresan’ ile Mabel Matiz’i “Nihat Doğan ve Mabel Matiz’ olarak anons etti. Tüm salon ödülünü almak için sahneye çıkarken Matiz ile beraber kahkaha atmaya başladı.