Türklerin Rumeli’ne geçtikleri ilk yer olan Çardak kasabasını merkeze alınarak; savaşın, yoksulluğun, işgalin, acıların ve yanmış yıkılmış şehirlerin gölgesinde; aile, vatan ve doğa sevgisi, dostluk, sevda, arkadaşlık konularını yerel dille ama evrensel bir bakışla anlatan Zaman Geçer Sesler Kalır okurla buluştu.

2022 yılında 77. Yunus Nadi Roman Ödülü‘nü alan Dünya Döner Renkler Kalır kitabının gölge kahramanı Sabite Hanım’ın yaşamının, on yaşıyla Cumhuriyet’in ilanından hemen sonrasına kadar olan dönemini anlatan roman okurlarının o zamanlara adeta birebir tanık olmasını sağlıyor.

Gerçek olaylara dayanan “Zaman Geçer Sesler Kalır” Mustafa Kemal Atatürk‘ün önderliğinde emperyalizme karşı verilen onurlu direniş destanının da romanıdır aynı zamanda. Belgin Bıyıkoğlu‘nun yazdığı “Zaman Geçer Sesler Kalır” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Yarınlara aşk fısıltılarıyla güzel sesler kalsın…”

Belgin Bıyıkoğlu Zaman Geçer Sesler Kalır romanında 2022 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü’nü alan Dünya Döner Renkler Kalır’ın gölge kahramanı Sabite Hanım’ı ve yaşadığı dönemi sadece anlatmakla kalmıyor, bizi alıp o dönemin içine götürüyor.

Sabite, Zehra, Fedora… Üçü de birbirinden farklı, üçü de güçlü kadınlar…

Cumhuriyet’in ilanından bir süre sonra sonlanan roman; savaş, kıtlık, salgın, işgal günlerini anlatırken, bir yandan da sevginin, aşkın, dostluğun, dayanışmanın, toprağa bağlılığın, mücadele etmenin güzelliğini göstererek “Umut hep var…” diye fısıldıyor.

“Mırıltısına önce bir serçe cevap verdi, ardından bülbüller, sakalar neşeli çığlıkları, kırlangıçlar kanat sesleriyle katıldılar. Sanki, hayata inanın, her şeyin bir sonu var, kötü günlerin de, hiçbir şeyin sizi yolunuzdan çevirmesine izin vermeyin diyorlardı.

Bir zamanlar bomba seslerinin, acı feryatların yükseldiği Çanakkale Boğazı ya da eski ismiyle Kale-i Sultaniye Boğazı şimdi, akıp giden zaman kadar dingin uzanıyordu önünde.

Unutmayacaklardı. Bomba seslerini de, kadınların acı feryatlarını da, askerlerin canlarını teslim ederken verdikleri o soluk iç çekişlerini de unutmayacaklardı ama en çok oyun oynayan çocukların neşeli sesleri, çocuk gülüşleri, onların geleceğe yürüyen ayak sesleri olacaktı kulaklarında.”