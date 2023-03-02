Dönem dönem vücudumuzda meydana gelen ödemler, hem sağlık hem de görüntü açısından bizleri rahatsız edebilir. Yetersiz su tüketimi, hareketsiz kalmak, çok fazla tuz tüketimi ve diğer nedenlerden dolayı vücudumuzda ödemler oluşabilir. Evde basit bir şekilde ödem attırmaya yardımcı besinler ile doğal şekilde oluşan ödemlerinize çözüm bulabilirsiniz.

Ödem nedir?

Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişliktir. Genellikle el, kol, ayak ve bacaklar, yüz ve karın bölgesinde hissedilebilmektedir.

Ödem neden olur?

Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak

Yetersiz su tüketimi

Çok fazla tuzlu yiyecek yemek

Adet öncesi hormonal değişim

Hamilelik

İlaçların yan etkisi

Yüksek miktarda alkol ve kafein tüketimi

Yetersiz ve yanlış beslenmedir

Ameliyat sonrası reaksiyon

Ödem Nasıl Önlenir?

Hareketsiz, uzun süre oturulan bir hayat tarzından kaçınarak düzenli egzersiz yapmak ve çok tuzlu yiyecekleri diyet dışı bırakmak bireyin ödem geliştirmesi riskini en aza indirebilir.

Ödem attırmaya yardımcı besinler

Maydanoz

Maydanoz, içindeki etken maddeler nedeniyle su atıcı etki yaparak ödemin atılmasına yardımcı olur. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi kaynatılıp suyu da içilebilirsiniz. Maydanozun su atıcı etkisi olduğundan gereğinden fazla tüketimi vücuttan fazla su atımına neden olabilir.

Ananas

Ödem atıcı olan Ananas, bol lifli tropikal bir meyve olmasından dolayı bağışıklık sistemini rahatlatır. İçindeki bromelain sayesinde vücuttan su atımına yardımcı olur. Ananası taze haliyle veya sıkılmış su olarak da tüketebilirsiniz.

Salatalık

İçerisinde yüksek miktarda su bulunmasıyla özellikle sıcak havalarda tüketeceğiniz salatalık, vücudun kaybettiği suyun yerine konmasında ve şişkinliğin atılmasında önemli bir görev üstlenir. Salatalığı içilen suya koymak ve bekletmek antioksidan kapasitesi yüksek bir su tüketilmesini, dolayısıyla ödem tulumunun engellenmesini sağlar.



Muz

İçerdiği potasyum ile vücuttaki ödemleri yok etmeye yardımcı olur.

Yeşil çay

İçeriğinde barındırdığı bileşenler sayesinde ödem attırıcı bir etkiye sahiptir. Diüretik yani ödem sökücü etkisi, ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Yoğurt

Yoğurt vücut sıvılarının mineral dengesini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca ödemin oluşmasına engel olmada etkili olan kalsiyumdan bakımından zengindir.

Kefir

Bağırsakta bulunan iyi bakteri oranını artırarak şişkinliği azaltır.

Funda Baydilli

İlginizi çekebilir: