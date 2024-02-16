Yüzyıllardır antik dünyanın en büyük gizemlerinden biri de American Ginsengi bitkisidir. Bu bitkiden yüzlerce değerli madde elde edilir ama özellikle “Ceraboost” dikkat çekicidir. Panax Ginseng, cinsindeki bitkilerin değerleri kökünden gelir. Panax kelimesi ise Yunanca “Her şeyin iyileşmesi” anlamına gelen panakeia kelimesinden türemiştir. Panax Ginseng bitkisinden izole edilerek elde edilen Ceraboost, günümüzde de dikkatini, hafızasını, bilişsel gücünü artırmak isteyen, stres seviyesini düzenlemek isteyen her yaştan, herkesin radarında olmalı.

Fiziksel yorgunluk çabuk anlaşılır, oysa zihinsel yorgunluğu tespit etmek zordur. Dikkat gerektiren işler, sınav ya da toplantılar öncesi uzuvlarınızın ağırlaştığını, gözlerinizin sarktığını, enerjinizin tükendiğini hissediyorsanız, zihinsel yorgunluğa veya tükenmişliğe doğru gittiğinizi fark edemeyebilirsiniz.

Ceraboost’un üretimi Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nden çok daha eskilere dayanır. Kullanımı Kuzey Amerika sömürgeleştirilmeden çok önce, çeşitli Kızılderili halkları ginseng’i tıpta kullanıyordu. Büyük Göller bölgesindeki Meskwaki halkı Panax Ginseng Ceraboost için, “her derde deva” derdi. Hatta Kızılderililerde Şifalı Bitkiler kitabının yazarı Daniel Moerman, Panax Ginseng i Ceraboost’u tanımlarken “Çocuklar ve yetişkinler için evrensel bir çare” diye yazmıştı.

Ceraboost’u düzenli kullanmak ne işe yarar?

Hiper aktiviteyi kontrol etmeye, Strese dayanıklılık ve yorgunluğun önlemeye, stres hormonu düzeylerini yani HPA miktarının aktivasyonunu azaltır. Beyin fonksiyonlarının tamamına iyi gelir, dikkat ve hafızayı kısa bir sürede güçlendirmeye yardımcı olur. Beyindeki antioksidan enzimleri ve glutatyon seviyelerini düzenler. Bağırsak mikrobiayatasını iyileştirir, sağlıklı bir kardiyometabolik değişim başlatmaya yardımcı olur.

Stres yönetimini öğrenin

Günlük bir rutininiz olsun. Günlük bir programa sahip olmak, zamanınızı verimli kullanmamıza ve kontrolün daha fazla elimizde olduğunu hissetmemize yardımcı olabilir. Düzenli yemek, aile üyeleriyle vakit geçirmek, egzersiz yapmak, günlük işler ve diğer eğlence aktiviteleri için zaman belirleyin.

Bol bol uyuyun

Yeterli uyku almak hem beden hem de zihin için önemlidir. Uyku vücudumuzu onarır, rahatlatır, gençleştirir ve stresin etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Mümkünse uyku alanınızı sessiz, karanlık, dinlendirici ve konforlu bir sıcaklıkta yapın. Uyumadan önce televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazların kullanımını sınırlayın.

Düzenli egzersiz yapın

Düzenli günlük egzersiz stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, yürümenin yanı sıra daha yoğun egzersizi de içerebilir.