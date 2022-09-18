Seride ‘Frank Catton’ karakterine hayat veren Bernie Mac’in 2008 yılında zatürreye yakalanması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ‘Ocean’s‘ çekimleri durdurulmuştu. Sevilen film serisinin üçüncü film ile son bulduğu düşünülürken, yapımın 15 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son olarak ‘Barbie’ filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ryan Gosling ve Margot Robbie’nin de serinin son filminde George Clooney, Brad Pitt ve Mat Damone’a eşlik etmesi bekleniyor. Çekimlerine önümüzdeki yılın bahar aylarında başlanacağı düşünülen ve 1960’ların Avrupa’sını izleyeceğimiz filmin yayın tarihi ise merak konusu.