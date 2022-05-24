Başrollerini George Clooney ve Brad Pitt’in paylaştığı Ocean’s Eleven filmi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmin başrolünde ünlü aktris Margot Robbie oynayacak.

2000’li yıllarda büyük beğeni toplayan Ocean’s serisi, Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor.

Ocean’s 11 başrolü Margot Robbie olacak

The Wolf of Wall Street, Suicide Squad, I Tonya gibi filmlerde önemli roller alan Avustralyalı aktris Margot Robbie, yeni Ocean’s Eleven filminin başrolünde olacak.

Yönetmenle tekrar bir araya geliyor

Margot Robbie’nin 2019 yılında oynadığı Bombshell filminin yönetmeni Jay Roach, yeni Ocean’s Eleven filmini de yönetecek.

Seride üç film bulunuyor

Bir soygunu anlatan ünlü Ocean’s Eleven filminin devam filmleri olan Ocean’s Twelve ve Ocean’s Thirteen çekilmişti.

Filmin yıldız kadrosu

Serinin başrollerinde Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts ve Matt Damon gibi ünlü isimler yer almıştı.

Başrolünde kadınlar bulunuyor

Ocean’s serisinin devamı olan Ocean’s Eight filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Kadın oyuncuların başrolünde olduğu filmde Rihanna, Sandra Bullock ve Cate Blanchett gibi isimler bulunuyor.

Film 1960’larda geçecek

Senaristliğini Carrie Solomon’un yaptığı yeni Ocean’s Eleven filmi hakkında pek bilgi paylaşılmasa da filmin 1960’lı yıllar Avrupa’sında geçeceği söyleniyor. Filmin çekimlerinin 2023 baharında başlaması bekleniyor.