Ocak 2023 aylık burç yorumları sizlerle…

Ocak 2023 aylık burçlar yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Ocak 2023 aylık burç yorumları sizlerle…

Koç burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

İletişim alanınızdaki hassasiyet Ocak ayında da devam ediyor. İletişim tarzınız bu ayın kalitesini belirleyecek önemli etkenlerden biri olacak. 2023’ün en fayda sağlayan döngüsü sizler için 20 Ocak sonrası açılıyor. Arkadaş çevrenizden alacağınız destekle önemli bir projeye dahil olabilirsiniz. İş hayatınızda ötelediğiniz başlıklar, biriken işler kesinlikle çözülmeli. Ailenizle olan ilişkilerde bu ay ön planda olacak.

Boğa burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Eğitim, öğretim, yurtdışı konularında aksamalar meydana gelebilir. Vize başvurularınız olacaksa evraklar ile ilgili işler istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Elinizden gelen bir durum varsa 20 Ocak sonrasına erteleyin. Eşinizin akrabaları ya da sizin uzak akrabalarınızın hayatındaki birtakım gelişmeler sizi meşgul edebilir. Diğer yandan kariyerinizde bu ay çok güzel bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz terfiyi alabilirsiniz.

İkizler burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Retronun getirdiği mücadele konuları ayın son haftasına kadar devam ediyor. Öfkeniz ve fevri tepkilerinizi iyi yönetin artık son düzlüğe geldiniz. Bu ayı da atlatınca uzun bir süre burcunuzda Mars retrosu olmayacak. Medya, iletişim, eğitim konularında avantajlı bir dönemdesiniz. Beklediğiniz hukuksal süreçleriniz için güzel destek alabilirsiniz. Ortak gelirleriniz ile alakalı gündemleriniz varsa, buna eşinizin gelirleri de dahil, kritik kararlar almak için doğru bir dönemde değilsiniz.

Yengeç burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Engellenme, sorunlar ve elinizde olmayan konuların kısıtlayıcı etkisi bu ayda devam ediyor. Sağlık alanındaki hassasiyetiniz ruh halinizi etkiliyor. Biraz kendinizi dinlemek, bedensel olarak dinlenmek bu dönemde iyi gelebilir. Diğer yandan ortaklarınız ile aranızda sürtüşme olabilir. Sözleşme imzalamak önemli kararlar almak için ay sonunu bekleyin. Evliliğinizde de eşinizle olan diyaloglarınızı kesinlikle bu ay iyi yönetmeye bakın.

Aslan burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Arkadaş ortamlarınız, sosyal çevrenizle olan diyaloglarınızda sinirlerinize hakim olmalısınız. Fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Diğer yandan koşturmacalarınızın çok arttığı günlerde olacaksınız. Mailleriniz, iş yerindeki sorumluluklarınız biraz artabilir. Fazla iş yükü ve angaryayla kendinizi yormamaya dikkat edin. Sağlık alanında dişleriniz, kemikleriniz bu ay hassaslaşabilir. Rutin doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Başak burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Çift retro etkisini en çok hisseden burçlardan birisiniz. Hayatınızdaki önemli kişilerle ilgili gündemler yoğunlaştı ve onların meseleleri sizleri de yoruyor olmalı. İş hayatınızda keza aynı şekilde geçmişe dönük işlerle sürüyor olabilir. Ocak ayında çocuklarınıza zaman ayırabileceğiniz bir ay olacak. Onlarla vakit geçirmek size de iyi gelebilir. Yatırım konularınız varsa riskli adım atmayın kesinlikle.

Terazi burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Eğitim konularınız, yüksek öğretim ve uzun yolculuklar için hassasiyetler devam ediyor. Diğer yandan bu ay aile içi ilişkilerinizde çözülmesi gereken gündemler sizi meşgul edebilir. Miras ve mal paylaşımınız varsa manipülatif ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Emlak almak istiyorsanız Ocak ayında işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Elinizden geliyorsa bir ay sonrasına kararlarınızı erteleyin.

Akrep burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Kredi, borçlanma, ortaklı gelirlerinizde krizli gündemler bu ayın 20’sine kadar devam ediyor. Saplantılı düşüncelere kapılmamaya ve konuları zihninizde büyütmemeye dikkat edin. Taşınma ve tadilat gibi gündemleriniz varsa bu ay gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Retro dönemi sonrası aksiyon alabilirsiniz. Aile içinde şifa bekleyen aile büyükleriniz içinde güzel bir süreç başlıyor olacak.

Yay burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

İkili ilişkiler alanınızda tartışmalar ve düşünce ayrılıklarını fazlasıyla yaşadığınız bir dönemdesiniz. Eşinize ve ortaklarınıza kendinizi tam olarak ifade edemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ayın 20’sinden sonra bu alan daha rahat akacak, ilişkilerinizi toparlayabilirsiniz. Bu ayın ana konularından biri de maddi koşullarınız olacak. Harcamalarınızı düzenlemeniz gerekebilir. Yakın çevrenizden bu ay destekler görebilirsiniz.

Oğlak burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Ocak ayı sizin zamanınız ve tüm önemli gezegenler burcunuzda olacak. Siz de atılım yapma ve harekete geçme dürtüsü olabilir. Ama burcunuzda Merkür retrosu olduğunu unutmayın. Ve önemli kararlar için bu ay adımlarınızı 20’sinden sonraya bırakın. Diğer yandan sağlık hassasiyetiniz ve üşütme, soğuk algınlığı gibi küçük rahatsızlıklara karşı savunmasızlığınızın olacağı bir aydasınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

Kova burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Aşk hayatınızdaki iletişim aksaklıkları bu ayda devam ediyor. Yanlış zamanda yanlış tepkiler verme potansiyeliniz var ya da neden doğru insanlar beni bulmuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu etki bu ayın sonuna doğru azalıyor. Diğer yandan çocuklarınızın hayatındaki gelişmeler ve problemler onlarla ekstra ilgilenmenizi gerektirebilir. Yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bu dönem kendinizi ihmal etmeyin ve kendinizi şımartacak molalar verin.

Balık burcu Ocak 2023 aylık burç yorumları

Aile içi gündemler ve sizi evin içine yönelten konuların etkisi bu ayda devam ediyor. Çok fazla gündemle aynı anda savaşıyor olabilirsiniz. Kova burcunda yaşayacağımız Dolunay ile bağımlılıklarınızın üzerine düşebilirsiniz. Yeni yılda alacağınız kararlara kesinlikle sizin adım atmanızı engelleyen korkularınızı çözmeye yönelik arayışlarla başlayın. Kova dolunayı bu konuda size güzel gelişmeler getirebilir.

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