2022 kışı Merkür retrosu bugün başlıyor ve 3 Şubat‘a kadar sürüyor. Bu “gezegensel ay yürüyüşü” entelektüel Kova burcunda başlıyor ve 25 Ocak’ta dünyevi Oğlak burcuna geri dönüyor. Aşk, güzellik ve para gezegeni Venüs de şu anda geri harekette ve bu süreç 29 Ocak’a kadar sürüyor. Önümüzdeki haftalarda kendinizi oldukça yoğun bir enerjiye hazırlayın.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bu kışın Merkür gerilemesi, sizin için bazı rahatsız edici anıları veya hisleri gündeme getirebilir, Kova. Geri adım atmanın, biraz kendi kendine düşünmenin ve hâlâ taşıyor olabileceğin geçmiş yaraları iyileştirmeye çalışmanın zamanı geldi. Bunu da tek başına yapmak zorunda değilsin. Bu zamanda arkadaşlarınıza ve ailenize açılmanız şiddetle tavsiye edilir. Kolay olmayacak, ancak içsel kırgınlıklarınızı ve acılarınızı serbest bırakmak, son birkaç yıldır kalbinizde ve omuzlarınızda olan yükü kaldıracak.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Kendinizi hazırlayın sevgili Balık, bu Merkür gerilemesi zor olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde kötü dedikodular, yanlış anlamalar ve birçok drama ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ilişkilerinizin test edildiği durumlarda bulabilirsiniz. Başkalarındaki iyiliği görmekten hoşlansanız da, sosyal çevrenizdeki insanların gerçek amaçlarını not etmek, bineceğiniz veya öleceğiniz kişinin gerçekte kim olduğunu görmenizi sağlayacaktır.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Koç, arka plana attıkları eski hedeflerini ve inançlarını düşünecek. Merkür gerileme döneminde yeni bir şeye başlamak her zaman ideal olmasa da, nerede olduğunuzu, ne öğrendiğinizi ve olmak istediğiniz yere ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini düşünmek için harika bir zaman. Hayat boyu sürecek hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sizi doğru yola sokacak yepyeni bir plan yapın.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Pekala, boğalar. Kendinizi eski iş fırsatlarına hazırlayın ve birdenbire geri dönmeye çalışın. Sizi aramıza katmak isteyen eski bir patrondan haber alabilirsiniz veya birkaç ay önce sizi neredeyse gölgede bırakan o şirket, son bir görüşme planlamak için sizi arayabilir. Bu nedenle özgeçmişinizi iyi durumda tutun, görüşmeye hazır olduğunuz kıyafeti el altında bulundurun ve yolunuza çıkan her aramayı yanıtladığınızdan emin olun. Ayrıca, önemli bir e-postanın oraya ulaşması ihtimaline karşı spam klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayın. İlginç bir iki hafta olacak.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Merkür gerilemesi, yönetici gezegeniniz olduğu için İkizler’i diğer burçlardan daha fazla etkileme eğilimindedir. Bu kış, geçmişte sahip olduğunuz bir ilgi alanı veya hobiyi tekrar ziyaret ederken bulabilirsiniz, bu da çevrimiçi dersler aracılığıyla keşfetme ve daha fazlasını öğrenme ihtiyacınızı tetikleyebilir. Sadece farkında olun, aynı dalga boyunda olmayan insanlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Genellikle, yeni insanlara ve durumlara uyum sağlamada ustasınız. Ancak, Merkür gerilemesidir. Sakin olun ve kesinlikle katılmasanız bile diğer görüş ve inançlara açık olun. Açık bir kalbe ve zihne sahip olmak, bu süre zarfında gelişmenize ve büyümenize izin verecektir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Tatlı, hassas ve besleyici Yengeçler, başkalarının yükünü kendi yükleriymiş gibi üstlenme eğilimindedir. Merkür gerilemesi hayatımızın çoğunu tam bir kaosa sürükleyeceğinden, herkesin iyi gittiğinden emin olmak için fazladan sıkı çalışmayı üstlenebilirsin. Sadece arada bir geri adım attığınızdan emin olun. Arkadaşlıklarınızdaki sınırlara saygı duymak, bu zamanda ilişkilerinizi tam potansiyellerine kadar sürdürmenize, güçlendirmenize ve geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca sınırlarınız konusunda net olmanız da önemlidir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Aslanlar, kozmos tarafından zodyakın muhteşem kralları ve kraliçeleri olarak kutsanmıştı. Öyleyse neden eski bagajınızın sizi aşağı çekmesine izin veriyorsunuz? Bu Merkür retrosu, nihayet telefonunuza ihtiyaç duyduğu temizliği vermenin zamanı geldi. Size olumsuz hislerden başka bir şey vermeyen tüm kişileri silin ve eski acıları ve kırgınlıkları bırakın. Bitmemiş bir dramanız olan bir isimle karşılaşırsanız, uzanma dürtüsüne direnin. Bunun yerine, onlara söylemek istediklerinizi bir kağıda yazın. Duygularını ortaya koymak iyi hissettirecek. Bu zamanı ayrıca arkadaşlarınızla, özellikle de uzakta yaşayanlarla bağlantı kurmak için kullanmalısınız.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

İkizler gibi, Merkür de Başak burcuna hükmeder. Doğal olarak bu, en çok etkilenen burçlardan biri olacağınız anlamına gelir. Bu sefer iş arkadaşlarınız, teslim tarihlerini karşılamak için fazladan çalışma yapmanız gerekebilecek noktaya kadar sizin için ekstra stres yaratabilir. Başkalarına hizmet etmeyi seven çok cömert ve verici bir işaretsin. Ancak önümüzdeki birkaç hafta boyunca, kendiniz kontrol ettiğinizden emin olun. Tabağınızda zaten çok şey varsa, hayır demek sorun değil. Bu aynı zamanda arkadaşlıklarınız ve aşk hayatınız için de geçerlidir.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Merkür retroları, eski sevgilileri aniden ortaya çıkarmanın bir yolunu buluyor ve şanslı Terazi, bu kış eski bir alevle yeniden bağlantı kurması en muhtemel burçtur. Yönetici burcunuz Venüs de şu anda retroda olduğundan, bu günlerde eski sevgilileri çok düşünüyor olabilirsiniz. Bazılarının inandığına rağmen, bu süre zarfında ulaşmak kötü bir şey değil. Aslında, yetişmek ve belki de birlikte geçmiş ilişkinizi yansıtmak için harika bir fırsat. Ayrılmanın gerçekten en iyisi olduğunu görebilir ve sonunda devam etmek için ihtiyacınız olan kapanışı elde edebilirsiniz. Ayrıca, biraz arkadaşça yaklaşmanın yanlış bir tarafı yok. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda geçmişten biri geri gelirse, yanıt vermekten ve oradan almaktan korkmayın.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrepler yoğun, gizemli ve kapalı olmaları ile bilinir. Her zaman yardım edemezsin, sadece insanlara güvenmekte zorlanıyorsun. Ancak bu Merkür gerilemesi, kendinizi biraz daha açılırken bulabilirsiniz. Başkalarına eleştirel bir mercekle bakmak yerine, önceden herhangi bir yargıda bulunmadan onların neyle ilgili olduğunu görmeye çok daha açık olacaksınız. Sevgi ve nezaketle nasıl daha fazla liderlik edeceğinizi öğrenmek, ilişkileriniz için harikalar yaratacaktır. Doğrusu, sevdiğiniz insanları derinden umursadığınız için bu sizin için çok zor olmamalı.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay, zodyaktaki en eğlenceli ve oyuncu burçlardan biri olsa da, ciddileşebilir ve işe koyulabilirsiniz. Bir yangın işareti olarak, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, Merkür’ün geri gitmesi onu biraz yavaşlatmak için mükemmel bir zaman. Şu anda fazladan iş üstlenme ihtiyacı hissetmeyin. Bunun yerine, kendinize odaklanın. Bu kış Merkür retrosunda hayatta kalmak istiyorsanız, dinlenmek ve rahatlamak çok önemlidir, bu nedenle basıncı azaltmak için zaman ayırdığınızdan emin olun.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Bu Merkür gerilemesi Oğlak’ın aklında para olacak. Sonra tekrar, ne zaman değil? Sonuçta, istikrar ve güvenlik sizin için çok önemlidir. Bu yüzden her gün çok sıkı çalışıyorsun. Finansman stoku yapmak ve bir bütçe yapmak, önümüzdeki birkaç hafta boyunca yolda kalmanıza yardımcı olacaktır. Kumbaranıza birkaç dolar koyduğunuzdan emin olun ve yağmurlu bir gün için saklayın. Lisa’ya göre, düşündüğünüzden daha erken gelebilir. Hazırlıklı olmaktan asla zarar gelmez.