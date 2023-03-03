Tıp teknolojisi şirketi FILORGA’yı Colgate tarafından 1,5 milyar USD karşılığında satın alınan küresel bir cilt bakımı başarı öyküsüne dönüştürdükten sonra Benoit Chardon, Galderma Aesthetics ve CoolSculpting’in uluslararasında büyümesine liderlik etti. Yeni vücut şekillendirme kategorisini yaratarak hastaların inatçı yağlardan ameliyatsız kurtulmasına yardımcı oldu. CoolSculpting daha sonra Allergan Aesthetics (Botoks üreticisi) tarafından 2,5 milyar USD’ye satın alındı.

Allurion Technologies’e 2018 yılında, obeziteyi sona erdirme ve önceki şirketleriyle başarı öykülerine yol açan aynı sofistikeyi “yeni kategori oluşturma modelini” uygulama misyonuyla katıldı.

Obezite son zamanlarda dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri haline geldi, bu konuda ne düşünüyorsunuz ve Allurion obezite ile nasıl mücadele ediyor?

Dünya çapında kilo vermek için mücadele eden 2 milyar insan ve aynı yolda koca bir nesil çocuk ve genç var. Türkiye’de yetişkin nüfusun %66,8’i fazla kilolu iken, obez olarak tanımlananların oranı ise %32’dir. “Kilolu” ile “obezite” arasındaki farkı çok az kişi biliyor. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ya göre, bir kişi VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ≥ 25 olduğunda aşırı kilolu, VKİ ≥ 30 ise obeziteyi işaret eder.

“Farklı ülkelerde obezite anlayışının ne derece değiştiği bizi şaşırttı,” bu nedenle 4 Mart Dünya Obezite Günü öncesinde bir bilinçlendirme kampanyası başlattık.

Dünya Obezite Federasyonu’nun resmi ortağı ve kilo verme endüstrisinde lider olan Allurion, kendisini obezite ile mücadelede fark yaratmaya adamıştır. Obezite ile etkili bir şekilde mücadele etmek kolektif bir çaba gerektirir. Yenilikçi çözümler bulup sunmak ve konuyu ele alırken şeffaf ve proaktif olmak, obezite ile mücadelede anlamlı ilerleme kaydetmemize yardımcı olabilir.

Allurion’un diğerlerinden ayıran en büyük farkı nedir?

Allurion Program, ameliyat veya kilo verme ilaçları içermeyen etkili bir seçenektir.

Allurion’u oluşturan parçalar vardır:

Ameliyat ve Endoskopi gerektirmeyen Allurion Yutulabilir Mide Balonu;

6 aylık kişiselleştirilmiş beslenme koçluğu;

Tüm adımlarınızı kliniğinizle birlikte eş zamanlı izlemenize ve sürecinizi yönetmenize yardımcı olacak olan: Allurion Health Tracker (Allurion Akıllı Saat), Connected Scale’i (Akıllı Tartı) ve Allurion Uygulaması.

Bu kapsamlı yaklaşım, hızlı ve sürdürülebilir kilo kaybını teşvik etmede oldukça etkilidir. Allurion Balon, midenizde yer kaplayarak tokluk hissi yaratarak gıda alımını azaltmanıza yardımcı olur. Balonun yanı sıra, bütüncül kilo verme yaklaşımının bir parçası olarak daha sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını benimsemeniz için doktorunuzdan ve beslenme uzmanınızdan sürekli destek ve rehberlik alacaksınız.

Bize Allurion Programı’nın tüm sürecini anlatabilir misiniz?

Daha önce Elipse Balon olarak bilinen Allurion Balon, herhangi bir ameliyat, endoskopi veya anestezi olmaksızın 15 dakikalık bir klinik ziyaretinde yutulup doldurulan “prosedürsüz” bir üründür. Anestezi ve endoskopi* yapılmadan sağlık profesyonellerimizin rehberliğinde yutulan balon kapsüldür. Balon midenizde şişirilecek, hızlı röntgenlerle kontrol edilecek ve işlem bitecek! Tüm prosedür ayakta tedavi ziyareti ile yaklaşık 15 dakika sürer. Ayrıca Allurion Connected Scale, Health Tracker ve Uygulama tarafından da destekleneceksiniz. Allurion Balonu güvenlidir, doktorlar tarafından tavsiye edilir ve tamamen desteklenen 6 aylık yaşam tarzı programımızın yanı sıra sadece 16 haftada⁴ vücut ağırlığınızın ortalama %10-15’ini kaybetmeye başlamanıza yardımcı olabilir. ~16 hafta sonra balonu çözünür ve vücudu doğal yollardan terk eder.

Türkiye’deki potansiyel hakkında ne düşünüyorsunuz, obezite ile mücadelede Allurion Türkiye’de neden bu kadar çok tercih edilen bir ürün?

Türkiye obez nüfusta dünyada 2., Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır. 2030’lu yıllara kadar obez nüfusun artacağını düşünüyoruz. Obezite tek başına çok ciddi bir sağlık tehdidi olmasa da beraberinde getirdiği hastalıklar ile oldukça tehlikelidir.

Allurion, sunduğu dijital hasta takip araçları ile hastalara kilo verme yolculuklarında eşlik ediyor. Bu takip süreci, hastaların kilo verme yolculuğuna mümkün olduğunca başarılı bir şekilde devam etmelerini sağlar. Türkiye’de birlikte çalıştığımız klinikler, kilolarıyla mücadele eden hastalarına sadece ameliyat olmanın çözüm olmadığını söylediklerinde bu hem hastaları hem de doktorlarımız için motive edici oluyor. Allurion’un pazardaki uzmanlığı ve yatırımlarıyla birlikte pazarın ön saflarında yer alıyoruz ve aynı zamanda büyümeye devam ediyoruz.

Yakın gelecekte Allurion’dan beklentileriniz nelerdir?

Allurion Programı, şu anda doğrudan rekabeti olmayan, milyonlarca hasta tarafından bilinen güçlü bir global marka haline geliyor. Tamamen yeni bir kategori yaratıyoruz: Bu, bir sonraki Botox veya CoolSculpting, ancak tıbbi kilo verme kategorisinde… Allurion için önemli bir pazar fırsatı var – Global olarak, uygun hastaların %7,2’si bir sağlık hizmeti sağlayıcısından kilo verme tedavisi almayı düşünürken, bunun %4,3’ü Allurion Programını düşünüyor.

Ürün geliştirmelerinin, genişlemesinin ve dijital platformumuzun büyümesinin bugün bulunduğu yerden ikiye katlayabileceğini tahmin ediyoruz.