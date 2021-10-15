O Ünlü 78 Yaşında Evlendi

George Rager Waters, 5. evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İngiliz müzisyen ve besteci, Kamilah Chavis ile bir süredir beraberdi. Çift, beraberliklerini evlilikle taçlandırdılar. 78 yaşındaki sanatçı, New York’taki malikanesinde 5. kez nikah masasına oturdu.

“Çok mutluyum”

Önceki 4 evliliğinde mutluluğu bulamamış olan George Rager Waters, Kamilah Chavis ile ilk defa, 2019 yılında gerçekleşen Venedik Film Festivali’nde beraber görüntülenmişti. Beraberliğini evlilikle taçlandıran sanatçı, sosyal medya hesabında gelinlik ve damatlıkla poz verdikleri fotoğrafları, “Çok mutluyum” notuyla paylaştı.