O Telefonlarda Artık Whatsapp Kullanılamayacak

Aylık aktif 2 milyar kişi tarafından kullanılan, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, artık bazı telefon modellerinde kullanılamayacak. Eski ve artık güncelleme yapılamayan telefon modellerini kapsayan bu uygulama, 1 Kasım‘dan itibaren geçerli olacak.

Bu uygulama kapsamında 1 Kasım itibariyle Whatsapp kullanılamayacak telefonların listesi ise şu şekilde:

Apple: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5 2Optimus, L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6 Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Best L2 2, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, V956, Grand X Quad V987, Large Memo.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2.

Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Diğer: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.