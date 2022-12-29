Jüri üyeleri arasında Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Seda Sayan‘ın yer aldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının yılbaşı özel fragmanı paylaşıldı. Ünlü isimlerin sevilen şarkıları seslendirdiği görülen tanıtım videosuna Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’un konuşması damga vurdu.

Bir süredir haklarında aşk yaşandığı söyleyen ve her fırsatta bu haberleri yalanlayan ikili, yılbaşı özel çekimlerinde buluştu. Murat Boz, şarkısını söyleyen Turan’a dönerek, “Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen ‘saçını ektir’ demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm” dedi. Turan ve Boz, samimi konuşmalarıyla dikkat çekerken programın ilerleyen anlarında Özledim şarkısına düet yaptı.