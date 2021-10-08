O Ses Almanya’da Zeynep Avcı Fırtınası!

Almanya’da yaşayan Zeynep Avcı, O Ses Almanya’daki performansıyla beğeni topladı.

Performansıyla 4 jüriyi de kendine hayran bırakan Avcı, bolca alkış topladı. Tan Taşçı, yarışmada şarkısını seslendiren Zeynep Avcı’yı sosyal medya hesabında paylaşarak başarısını kutladı.

Jürileri kendine hayran bıraktı

The Voice of Germany yarışmasında Tan Taşçı’nın Yalan adlı şarkısını söyleyen Zeynep Taşkın, 4 jüriyi de döndürdü. Avcı’nın güçlü sesinden çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatıp tüylerinin nasıl diken diken olduğunu gösterdiler.

Tan Taşçı tebrik etti

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, yarışmada şarkısını söyleyen Zeynep Avcı’nın performansı karşısında sessiz kalamadı. Taşçı, Zeynep Avcı’nın performansını, “The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı’yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım” notuyla Instagram hesabında paylaştı.