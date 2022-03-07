İlayda Yaslan

Her sezon yaptığı işlerle yaratıcılığın sınırlarını zorlayan ve moda kavramına başka bir pencereden bakan Balenciaga, bu sezonda çok özel bir defile düzenledi. Güncel olaylar çoğu zaman moda dünyasını etkilemese de çoğu lüks moda markaya nazaran Balenciaga Dünya’da olan olaylara karşı kayıtsız kalmadı. Sonbahar / Kış 2022-23 defilesinde iklim değişikliği ve Rusya Ukrayna arasında yaşanan olaylara atıfta bulundu.

İşte Balenciaga Sonbahar / Kış 2022-23 defilesinden detaylar:

Davetlilere Iphone 6 gönderildi

Defile için davetlilere, defilenin yapılacağı yer ve saat iphone 6’nın üzerine kazılan yazı ile bildirildi. Bu ilginç davetiyenin yanında ise davetlilere bir not gönderildi. Notta ise, ’’Lütfen bu telefonun arkasındaki kişiselleştirilmiş bilgilere bakın. Bu, 2022 yılına ait gerçek bir eserdir. İşlevsizdir ve yalnızca teşhir amaçlı kullanılacaktır. Bu belge, bu cihazın gerçek olduğunu onaylar. Bildiğimiz kadarıyla, hasarı yapay olarak değil ancak yıllarca kullanımdan ve daha sonra ihmalden yapılmıştır” yazıyordu.

Kar küresinde defile / Kıyamet senaryosu

Dev bir kar küresinin simülasyonunda gerçekleşen ve yapay kar fırtınasında defilede ileriye doğru mücadele ederek yürüyen, kar ve rüzgara karşı eğilen mankenleri görmek zordu. İklim değişikliğine dikkat çekmek için sahnelenen bu atmosfer çok uzak olmayan bir zamanda artık karın hayatımızdan çıkacağı ve sadece bir harikaya dönüşeceğini vurguluyordu. Markanın yaratıcı direktörü olan Demna Gvasalia defile konsepti hakkında “Geçen Noel dağlara gittim ve kar yoktu” ifadelerini kullandı.

İlgi çekici silüetler ve detaylar

Yapay kar fırtınasında gerçekleşen defilede mankenleri seçmek zordu fakat kıyafetleri değil. Ekstra oversize, farklı dokulara sahip “catsuit” tulumları ve asimetrik kesimli, görünümleri içeren koleksiyonda mankenlerin taşıdığı çöp poşeti görünümlü çantalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Savaşa hayır

Markanın yaratıcı direktörü olan Demna Gvasalia, Gürcistan’ın Abhazya kentindeki savaştan kaçan bir mülteci olarak Almanya’ya gelmişti bu yüzden savaşa olan hassasiyetiyle ilgili moda şovunu iptal etmeyi düşünen Gvasalia, ”Biz burada modayla ne yapıyoruz? İptal etmeli miyim? ama hayır: Direnmemiz gerektiğine karar verdim” dedi. Defilede son iki görünümü Ukrayna bayrağı renklerinde çıkaran dünyaca ünlü tasarımcı Demna, yazılı bir açıklamasında da sevginin kazanması gerektiğinin notunu düştü.

Kim Kardashian’ın ilginç stili

Kim Kardashian’nın sarı dikkat bandından oluşan mumya kıyafeti kesinlikle defile kadar dikkat çekiciydi. Kardashian’nın nasıl tuluma girdiği insanlar tarafından merak edilirken, defileye hazırlandığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.