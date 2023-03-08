Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine yaptığı yardımlarla gündem olan dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, yurtdışından Türkiye için yeniden yardım çağrısında bulundu.

Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına takılı “HELP FOR TURKİYE #SALTBAE” yazısını, Mustafa Yıldızdoğan’ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekleyerek ve “Help for Türkiye @afadbaskanlik #saltbae #salt#saltlife” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şef Nusret Gökçe’nin paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajları geldi.

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