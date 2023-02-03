Senaryosu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu tarafından kaleme alınan ‘Kuru Otlar Üstüne’ isimli yapımın oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Çelikoğlu ve Musab Ekinci gibi isimler yer alıyor.

Merakla beklenen filmde, İstanbul’a atanacağını düşünürken Anadolu’nun ücra bir köyün zorunlu kamu hizmetinin dördüncü yılını tamamlayan genç öğretmen Samet’in hikayesi anlatılıyor. Samet, meslektaşı Kenan ile beraber iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü bu zor durumdan kurtulma umudunu kaybetmeye başlar. Fakat kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması ve bu kaygısına yardımcı olacaktır.