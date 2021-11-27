Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ı son olarak Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisinde izlemiştik. Yeşilçay’ın Mert Fırat ile paylaştığı dizi Temmuz’da yayınlanan 29. bölümüyle final yapmıştı.

Yeşilçay, şimdi de yeni bir diziye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun başrolünü Emre Kınay ile paylaşacağı dizinin adı ise Son Nefesime Kadar. Fox TV’de ekrana gelecek dizi için hazırlıklar son hızıyla sürüyor.

Öte yandan Son Nefesime Kadar adlı dizinin yayın tarihi de tam olarak belli olmasa da bununla ilgili bir bilgi de var. Son Nefesime Kadar dizisinin 2022’nin ilk aylarında ekrana geleceği açıklandı.

Yeni dizide Nurgül Yeşilçay’ın nasıl karaktere hayat vereceği, dizinin konusunun ne olacağı ise büyük bir merak konusu.