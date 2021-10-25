Nurgül Yeşilçay’a Eşlik Edecek İsim Belli Oldu

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Kefaret’ dizisinde canlandırdığı ‘Zeynep’ karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeniden ekranlara dönmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda “Kim Bu Aile” filmi için imaj değişikliğine giden başarılı oyuncu, tiyatro yapmak istediğini söylemişti. Birkaç gün önce DasDas’ın “Bir Barda Bir Gece” oyununu provalarına başladığı söylenen Nurgül Yeşilçay, yeni bir dizi anlaşması yaptı.

2006 yılında ‘Ezo Gelin’ dizisini yapan Pastel Film’in yeni projesinde Nurgül Yeşilçay’ın başrol oynayacağı açıklandı. Güzel oyuncunun merakla beklenen dizisinin FOX’ta yayınlanacağı düşünülüyor. Söylentilere göre Yeşilçay’a başrolde başarılı oyuncu Emre Kınay eşlik edecek.