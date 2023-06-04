Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Yeşilçay, “16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun” dedi.

‘Veda Mektubu’ dizisinde Alanur karakteri için rol gereği topuklu ayakkabı arayan oyuncu, “Ayakkabı almaya çıktım. Alanur dar ve topuklu giyiyor. O yüzden benim gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum. Ama çok havalı bir kadın” şeklinde konuştu.

Yaz tatili için plan yaptığı ifade eden Nurgül Yeşilçay, “Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum’u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul’dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum” dedikten sonra oradan uzaklaştı

Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla dikkat çekti. 16 kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, hayranlarını şoke etti.