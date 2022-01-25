‘Son Nefesime Kadar’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın geçtiğimiz günlerde sette bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. Dizide bir polisi canlandıran ünlü oyuncunun, rol gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken, araçta fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.

İddiaya göre, rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Nurgül Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ünlü isim, bir ağaca çarptı.

Bir çocuk annesi oyuncunun kaza sonrası dudağı patlarken, araçtaki kameraman da kafasını kamerasına çarptı. İkili, sete çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek, bir süre müşahede altında tutuldu.