Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir Afra Saraçoğlu ile birlikte ‘Bir Barda Bir Gece’ isimli iki kişilik tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor. Uzun zamandır sinema veya dizi projelerinde yer almayan tecrübeli oyuncu, başrolünü Cengiz Bozkurt’la paylaştığı ‘Kim Bu Aile’ adlı filmle, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu proje için özel olarak çalıştıklarını söyleyen Yeşilçay, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Filmde yer alacak dövüş sahneler için Kore’li eğitmenlerden özel dersler aldıklarını belirten Yeşilçay, “Özel dövüş dersleri aldım. Günde 5 saat çalışıyorduk. Şu anda bir aksiyon oyuncusu Tom Cruise gibiyim.” ifadelerini kullandı.