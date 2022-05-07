İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak çifti evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı. İbrahim Büyükak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak fotoğrafa, “”Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilikte dördüncü yılımız, sevgililikte 22’nci yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Çok aşığım sana” notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu ise, aynı kareyi yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından “Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilikte dördüncü yılımız, sevgililikte 22’nci yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Çok aşığım sana” notuyla paylaştı.