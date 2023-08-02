02.08.2023

Merakla beklenen ve sezonun dikkat çeken büyük bütçeli yapımlarından biri olan ‘Sadık Ahmet’ filmi, oyuncu kadrosuna Nur Fettahoğlu’nu kattı. Televizyon ekranlarının ve sinemanın sevilen ismi Fettahoğlu, Turgay Aydın’ın canlandırdığı Doktor Sadık Ahmet karakterinin eşi olan Işık Ahmet rolünü üstlenecek. Film, gerçek hayattan esinlenerek yola çıkıyor ve Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet ve ailesinin hikayesini ele alıyor. Işık Ahmet karakteri ise eşinin haklı mücadelesine destek veren ve onun yanında duran bir karakter olarak öne çıkıyor.

Yönetmenliğini Hakan Yonat’ın üstleneceği yapım, içeriği, kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak göze çarpıyor. Çekimlerine Ağustos ayı içinde başlanacak olan film, İstanbul, Bursa, Edirne, Gümülcine ve Atina gibi farklı mekanlarda çekilecek. ‘Sadık Ahmet’, 5 Ocak 2024 tarihinde sinema izleyicisiyle buluşacak.