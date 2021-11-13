Nur Fettahoğlu’nun yatak pozuna beğeni yağdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde ‘Mahidevran Sultan’, Aşk-ı Memnu’da ise ‘Peyker Yöreoğlu’ karakterleriyle başarı yakalayan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram hesabından 1,6 milyon takipçisi bulunan Fettahoğlu, yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafçı Cem Talu’ya poz veren güzel oyuncu, yatağında kedisiyle birlikte çekilen kareyi sosyal medya hesabından “Sınırlı akıl, limitsiz ruh…. Hoş gelllll” notuyla paylaştı.. 41 yaşındaki Fettahoğlu’nun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.