Geçtiğimiz haftalarda final yapan ‘Darmaduman’ dizisinde Beliz karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu, yeni sevgilisiyle arabasında öpüşürken görüntülendi. Hakkında çıkan aşk haberlerinden sonra Fettahoğlu, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Bir süredir birlikte olduklarını söyleyen başarılı oyuncu, “Günün erken saatlerinden beri çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Haber kanalında benim ile bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisi ile bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyiniz” açıklamasını yaptı.

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