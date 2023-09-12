Türk müziğinin usta sanatçılarından Nükhet Duru, İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan Hayatıma Dokunanlar programına katıldı. İpek Tuzcuoğlu’nun sorularına yanıt veren Nükhet Duru kendi dönemine ait bir itirafıyla şaşırttı.
Müzik sektörü hakkında konuşan Nükhet Duru, “Nerede duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Sesler de zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun veya ritmin dışında kalmak olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden” ifadelerine yer verdi.