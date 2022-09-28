Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard’ın aynı adlı çizgi romanından televizyona uyarlanan ‘The Walking Dead’ dizisinde canlandırdığı Darly Dixon karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Norman Reedus, adını Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na yazdırdı.

53 yaşındaki Amerikalı oyuncu için geçtiğimiz gün Los Angeles’ta tören düzenlendi. Nişanlısı Diane Kruger, oğlu Mingus Reedus ve annesi Marianne ile kutlamalara katılan Reedus’un yıldızı, Hollywood Oyuncak ve Kostüm mağazasının önüne yerleştirildi.