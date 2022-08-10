Demet Akalın önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, ünlü rap’çi Norm Ender’le yaşadığı polemikle ilgili de konuştu.

Norm Ender’den Demet Akalın’a gönderme

Norm Ender, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda alkollü içecek istedi. Gelen içeceği beğenmediğini söyleyen Ender, getiren kişiye “Kafandan aşağı dökeyim mi?” diye sordu. Ardından şaka yaptığını dile getiren ünlü isim, “Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu yapar arkadaşlar” dedi.

“Okan’ı zor tuttuk”

Akalın konser öncesi Norm Ender’in yapmış olduğu gönderme hakkında konuştu. Norm Ender’in Okan Kurt’u kızdırdığını belirten Akalın sözlerini şöyle sürdürdü: “Okan’ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım.”

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