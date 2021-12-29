Noel tatiline girerken, Bottegas için Bottega tatil ile ruhu benimsedi . Bottega Vene Veneta’nın en sevilen 10’dan fazla İtalyan zanaatkarının imalate ışık tutan imalatcılar, seramikçiler ve sabun üreticilerinin ürünleri Bottega Vene web sitesinde ve dünyadaki bir mağaza vitrininde ve reklamda evde gösterilir

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Geliştirmiş markası Için yıllardır derin benzetilmiş fabrika ettik deri işçileriyle ilişkiler, çalışmalarını kutlayan 1966 Yılında Vicenza Yılında kurulmasından bu Gör yana üzerinde Bir Bölgesel ustalar şeref meselesi Sudur: “ Biz bu ‘Bottegas’ için Teklif dünya çapında görünürlük gurur duyuyoruz Bottega Veneta’nın CEO’su Bartolomeo Rongone, ” Özellikle daha küçük işletmelerin pandemiden etkilenmeye devam Ettiği Bir ZAMANDA ,” diyor .

Bottega için, Bottegas için Meclis’in Bottega girişimini tanıtan yeni kısa videosuna bir göz atın.