Niyazi Erdoğan’dan 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

İstanbul Moda Haftası kapsamında yayınlanan Niyazi Erdoğan 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyon filmi Oktay Bingöl’ün yönetmenliğinde çekildi. Koleksiyon ile ilgili olarak Niyazi Erdoğan, “Baskılı kumaşlarda viskon vual ve mayo kumaşı gibi performans kumaşlarının yanı sıra, yün ve kenevir ile sürdürülebilirliği destekleyen materyaller kullandım. Özellikle Taypa ile geliştirdiğimiz kenevir denim parçalar, daha az su kullanılarak üretilmesinin yanı sıra, sanki toprağa gömülmüş ve yeniden çıkartılmış gibi bir efekte sahip.” ifadelerini kullanıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş İstanbul’un çiçeklerinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyon görsel bir şölene sahne oluyor. Tasarımlarda toplam altı çiçek; Centaurea kilaea (Kilyos düğmesi), Centranthus ruber (yamaç Mahmuzu), Cercis siliquastrum (erguvan), Crocus olivieri istanbulensis (İstanbul çiğdemi), Lathyrus undulatus (İstanbul nazendesi) ve Pancratium maritimum (kum zambağı) kendine karşılık buluyor.

İstanbul çiçekleriyle ferah bir enerji kazanan koleksiyonda 13’ü erkek, 5 tanesi de kadın giyim olmak üzere toplam 18 parça yer alıyor. Pembe, lila, fuşya, sarı, mint yeşili ve beyazın yanı sıra, bu renklere zemin oluşturması için ham kenevir görüntüsünden gelen bej koleksiyonu zenginleştirerek dinginlik katıyor. 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda alışılmışın dışına çıkan Erdoğan, erkek giyim tasarımlarında dar kalıpların yerini geniş paça, yüksek bel pantolonlar, oversize tişört ve gömlek benzeri ceketler alıyor. Bu sezonun bir başka yeniliği ise, tasarımcının ikonik çantalarının yeniden gündeme gelişi. Biri günlük, diğeri ise seyahat ve plaj kullanımı için düşünülen tote bag’ler koleksiyonun aksesuarları arasında yerini alıyor. Kadınlar için tasarlanan parçalar arasında ise hem günlük kullanıma uygun hem de plaj modasının vazgeçilmezi olan Kimonolar, fırfır detaylı elbiseler, maxi boy çiçek işlemeli etekler göze çarpıyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel