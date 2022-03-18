NİYAZİ ERDOĞAN Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonu dört tanesi kadın, sekiz tanesi erkek olmak üzere toplam 12 görünümden oluşuyor. Koleksiyonun renk paletini siyah ve bej olarak seçen tasarımcı, her görünümde yer alan parçaları birbirini tamamlayan ikililer halinde kullanıyor.

Niyazi Erdoğan, Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonuyla ilgili “Bu sezon aktarmak istediğim şey, aynı zamanda kültürel bir süreklilik olduğunun altını çizmek. Anlatılan hikayelerle değerlerimizin nesilden nesile aktarılması, özümüzü korurken devamlılığımızı da sağlamak zorunda olmamız gibi nosyonların ışında kültürel birikime bir katkı da ben sağlamak istedim,” diyor ve ekliyor, “Aklın egemenliğinde kurulmuş bu dünyada hayallerimizi yitirmeye başladığımız bir zamandayız. Masal aklın sınırlayıcı, belirleyici, katı kurallarını gevşetip, bizi her şeyin mümkün olabildiği hayal alemine götürüyor. Tüm insanlık olarak buna çok ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz. Bu cümleler bir hikaye anlatıcısına ait ama benim demek istediklerimi çok iyi anlatıyor.” ifadelerini kullanıyor.